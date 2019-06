Efterlysning: Japanere er løbet væk fra international højskole

Brenderup: Tre af Brenderup Højskoles beboere er savnet på snart tredje uge. De stak af efter at være blevet lukket ud af deres bur, og siden har ingen set dem. Både elever og personale på skolen undrer sig over, hvor de kan være blevet af.

Der er tale om tre japanere. De beskrives som unge og uerfarne. De er hvide, sorte, lidt gule og ret bløde. Alle tre er hanner.

Helt præcist er det højskolens tre japanske løbeænder, som racen hedder, der er stukket af. Det er sket i weekenden den 1. eller 2. juni. Kort forinden havde de tre andrikker mistet den ene hun, der var i flokken, så spekulationer går på, at de kan være gået på damerov. Det kan også være, at de har fundet et andet sted at bo.

Ingen ved det, for ingen har set skyggen af dem i 14 dage. Skulle du have set ænderne, så giv gerne lyd til Brenderup Højskole, der gerne ser sine tre beboere hjemme igen på et tidspunkt.

Ænderne kan ikke flyve, så hvorend, de er havnet, så er de til fods.