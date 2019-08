Efterladt pedal og 85-årig på sygehuset: Jazzformand tror på endnu en festival efter skæbneår

- Jeg er fortrøstningsfuld, og jeg tror på det. Der var masser af mennesker og en god varm stemning. Jeg vil tro, at der var 25-30 procent flere mennesker fredag aften end sidste år, og hele lørdagen var også rigtig godt besøgt, siger Flemming Hansen, der håber, at ølsalget er fulgt med.

Men efter den tre dage lange fest har jazzformand Flemming Hansen begge arme over hovedet. Han tror på, at der kommer en jazzfestival til næste år, selv om kassen først bliver talt op i løbet af den kommende uge:

Middelfart: Den netop overståede Middelfart Jazzfestival var i foråret i fare for slet ikke at blive afholdt på grund af mangel på frivillige og sponsorer.

Amerikaner var et scoop

Jazzformanden glæder sig samtidig over, at der heller ingen optræk til ballade har været. Eneste dramatik var, da en 85-årig dame fra Fredericia ifølge Flemming Hansen måtte en tur på sygehuset, da hun følte sig skidt tilpas i forbindelse med Louisiana Jazzband med Daimi fredag aften.

- Hun havde fået for lidt at drikke. Hun var kommet fra Fredericia med sin 87-årige mand, og de var kun kommet for at høre Daimi, fortæller Flemming Hansen, der uddyber, at et af festivalens største scoop var koncerten med amerikaneren Gregory Boyd.

Søndag eftermiddag er stort set hele festivalpladsen pakket sammen. Eneste efterladte genstand er umiddelbart en trommepedel fra et af orkestrene.

- Men de havde også en fest bagefter i teltet, lyder det fra jazz-formanden.