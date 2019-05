Efter vuggestuebarn faldt 2,5 meter: Rækværk er efter reglerne, siger kommune

Middelfart: Et rækværk på parkeringspladsen til Aktivitetsskoven i Middelfart er undersøgt af både kommunen og dens rådgiver, efter et vuggestuebarn torsdag i sidste uge møvede sig igennem og faldt 2,5 meter ned mod en transformatorstation.

Drengen var på tur med sin vuggestuegruppe, og det blev på Odense Universitetshospital konstateret, at han havde pådraget sig en hjernerystelse.

Middelfart Kommune har nu fået svar fra rådgiveren på projektet, som slår fast, at rækværket er lavet efter gældende regler.

Det oplyser Pernille Svane fra kommunen, der er projektleder på lege- og bevægelsesområdet Aktivitetsskoven.

Hun tilføjer dog, at man overvejer at sætte et såkaldt fodhegn op ved rækværket, så kanten bliver markeret tydeligere:

- Vi er i gang med at sætte fodhegn op andre steder i Aktivitetsskoven for at markere, at folk ikke skal færdes ned ad skråninger og så videre. Og nu kigger vi på, om vi skal lade fodhegnet gå forbi rækværket, forklarer projektlederen, der understreger, at det endnu er på tegnebrættet.