Efter voldsomt skybrud: Nu er alle kommunens blå flag oppe igen

Nordvestfyn: Torsdag er der godt nyt til alle vandhunde. Alle de blå flag, som blev pillet ned efter sidste uges voldsomme skybrud er nemlig tilbage.

Mandag afblæste kommunen varslet, der i fire dage havde frarådet badning på strandene i Båring Vig - med undtagelse af stranden ved Vejlby Fed. Her forblev det blå flag nede, fordi kommunens prøver viste en overskridelse af E. Coli-bakterier.

Torsdag er det blå flag dog tilbage på stranden ved Vejlby Fed. Det oplyser Middelfart Kommune.

Det sker ofte i forbindelse med voldsomme skybrud, at kommunen må hive de blå flag ned på strandene for en stund. Og her var sidste uges skybrud altså ingen undtagelse.

De voldsomme mængder vand gav problemer i Båring Vig, hvor beredskabet pumpede store mængder vand fra campingpladsen på Vejlby Fed ud i havet, hvilket resulterede i vand fyldt med både jord, sand, planterester og det, der er værre.