Efter uro: Biblioteket i Nørre Aaby ruster sig til aftenåbning igen

Nørre Aaby: Den 11. marts åbner biblioteket i Nørre Aaby igen op med normale åbningstider. Flere aftenaktiviteter på biblioteket og et tæt samarbejde med politi og SSP skal sikre, at biblioteket igen bliver et rart sted at være for alle.

Mandag var der borgermøde på Nørre Aaby Bibliotek, og cirka 25 af byens borgere var mødt op for at støtte op om det åbne bibliotek og være med til at finde løsninger på hvordan biblioteket kan genåbne.

Flere foreslog at reducere åbningstiden om aftenen eller at lave begrænsninger for adgangen for visse aldersgrupper - og at lade frivillige organisere aftenaktiviteter på biblioteket.

Biblioteket vil arbejde endnu tættere sammen med politiet og SSP, og alle fremtidige episoder vil blive anmeldt til politiet.

Det var oprindelig planen, at biblioteket skulle åbne allerede i februar, men på grund af en defekt yderdør der skal bestilles hjem, åbner biblioteket i stedet mandag 11. marts klokken 7.