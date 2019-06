Efter tre røverier på tre år: Landsbybrugs øger sikkerheden med usynligt dna-spray

- Vi har fået det bearbejdet, og alle dem, det er gået ud over, er fit for fight igen, understreger hun.

Lone Haugsted tilføjer, at medarbejderne er ovenpå igen efter den seneste episode, hvor Coop stillede med et kriseberedskab.

Det er en præventiv foranstaltning, flere andre butikker har forsøgt sig med for at dæmme op for røverier.

- Sikkerheden er blevet bedre for de medarbejdere, der går her, og vi har fået dna-spray, så vi føler os mere sikre, fortæller Lone Haugsted, der af sikkerhedsmæssige årsager ikke ønsker at gå i detaljer.

Det var det tredje røveri mod Daglig'brugsen i Båring på tre år . Den seneste episode har fået folkene bag til at skrue op for sikkerheden.

Dialogmøde i arresten

Uddeler Claus Mollerup fra Daglig'brugsen i Brenderup fortæller, at oplevelsen fortsat sidder i kroppen på et par af de ansatte.

- De har fået psykologhjælp, men de er stadig påvirkede, og det bliver de nok ved at være længe, siger han.

Uddeleren glæder sig over, at der med onsdagens dom er sat et punktum i sagen.

For nogle uger siden sad Claus Mollerup og en af de butiksansatte ansigt til ansigt med en af de nu dømte røvere i arresten i Kolding, hvor forløbet blev talt igennem - til gavn for begge parter, ifølge brugsuddeleren.

- Det var et fint møde, hvor det kom noget bag på ham (den dømte, red), at det har påvirket 28 personer i brugsen - og ikke kun de to, der var på arbejde, fortæller Claus Mollerup, der håber, at den unge mand kommer ud af sin kriminelle løbebane.

Brugsen i Brenderup har ikke før været udsat for røveri, og der er ikke taget initiativ til særlige foranstaltninger på baggrund af røveriet.

- Vi forsøger at få det til at være, som det altid har været. Vi har aldrig før haft et røveri, og man kan aldrig gardere sig 100 procent, understreger han.