Efter tre måneder: Spritny erhvervsforening skifter navn og får nyt logo

Nørre Aaby: N.B.A. Erhvervsforening er det nye navn på Nørre Aaby og Omegns Erhvervsforening, som blev stiftet for kun tre måneder siden. Navneskiftet blev besluttet af 26 medlemmer, som var mødt op til den ekstraordinære generalforsamling i sidste uge hos Vinlauget Grand i vinkælderen under Nørre Aabys gamle cykelfabrik.

De tre bogstaver står for Nørre Aaby, Båring og Asperup.

Allerede på det første bestyrelsesmøde sidst i februar blev der udtrykt ønske om et mere mundret navn og et, som ikke mindede så meget om de andre lokale foreningers. Men et nyt navn og logo kan kun vedtages på en generalforsamling, hvorfor man var nødt til hurtigt at indkalde til en ekstraordinær en af slagsen.

- Heldigvis var der bred opbakning, så det er jo glædeligt. Glædeligt er det også, at hele 26 af de 38 medlemmer mødte op, siger formand Thomas Rasmussen, der ikke vil afvise, at en del var motiveret af tapas fra Slagter Matthiasen og vinen fra Fyns Vinkompagni i Nørre Aaby.

N.B.A Erhvervsforening er på banen igen den 21. november med et foredrag af Jonathan Løw om innovation og lydhør ledelse.

- Endnu ligger indholdet ikke fast, men vi regner også med at lave et medlemsarrangement umiddelbart efter sommerferien, siger Thomas Rasmussen.