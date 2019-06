Efter to års kamp: Nu har Marco fået plads på en specialskole

I februar skrev avisen om, at Marco Petersen ikke kunne få lov til at skifte fra folkeskolen til en specialskole, selvom familien fortalte, hvor dårligt han havde det derhjemme. Britta Petersen skrev et opslag på redaktionens Facebookside Vores Middelfart, da hun ville sætte mere fokus på sagen. Foto: Peter Leth-Larsen

Fra den 1. juni 2019 får Marco Petersen en plads på en specialskole, efter at hans forældre i to år har forsøgt at rykke ham fra folkeskolen i Ejby til en specialskole. En indberetning og fokus på problemet har højest sandsynligt gjort udslaget.

Gelsted: - Jeg har ikke helt fattet det endnu. Lettelsen er tydelig i Britta Petersens stemme, som dog ikke helt er nået til det punkt, hvor det er gået op for hende, at den to-årige kamp, hende og Jan Petersen har været igennem for at få deres søn Marco på en specialskole, er slut. Fra den 1. juni 2019 er Marco blevet optaget på en specialskole. Den specialskole, som Britta Petersen fra start gerne ville have ham på. I februar kunne avisen fortælle, hvordan Britta Petersen og Jan Petersen i to år har forsøgt at få deres søn flyttet fra folkeskolen i Ejby til en specialskole. Marco har Tourette og ADHD, og hans tics var blevet så voldsomme derhjemme, at han havde svært ved at falde i søvn, har kradset sig selv til blods, og han har fortalt sin mor, at han ikke vil leve mere. Ejby Skole mente stadig, at folkeskolen var det bedste skolevalg for ham, fordi han klarede sig godt fagligt.

Efter to års kamp er Marco Petersen blevet visiteret til en specialskole. Det er kun skolelederen på den pågældende folkeskole, som kan sige god for sådan en beslutning. Foto: Peter Leth-Larsen

Indberetning fra juniorklub Efter avisen har skrevet om problematikken, er det kun eskaleret i skolen, og den juniorklub, hvor Marco gik i, kontaktede Britta, idet de ville lave en indberetning på Marco. - Det var jeg rigtig glad for, fordi jeg havde brug for, at der kom nogen udefra, som kunne se de ting, jeg også kunne se, fortæller Britta Petersen og uddyber: - De kunne godt mærke på ham, at lige så snart han gik fra nedsat skema, hvor han ikke havde en støtteperson til fuld skema med støtte på, så ændrede han sig. Han kunne ikke holde til at være der, og han kunne ikke magte de andre børn, og de kunne se forskellen fra, at han var den her søde, rare og hjælpsomme dreng til, han blev sådan en udadreagerende dreng, der ikke kunne magte noget. Omkring en uge til 14 dage efter skrev skolelederen på Ejby Skole til Britta Petersen, at de havde accepteret hendes ønske om, at han skulle visiteres til en specialskole. - De havde så visiteret ham til en skole, som, de for et år siden sagde, ikke passede til ham, så det brokkede vi os over og sagde, at det kan ikke passe. Jeg var godt nok ude og se skolen an, og jeg kunne se, at den passede slet ikke til ham. Der var alt for meget uro, fortæller Britta Petersen.

En hård kamp Til sidst blev de enige om, at Marco skulle til den skole, som Britta Petersen hele tiden har haft i tankerne; nemlig heldagsskolen Lærkeskolen i Aarup Kommune, hvor der er fokus på bevægelse, motion og kost. Her har de en kok til at lave mad, og der er mulighed for aflastning på skolen. De har neurofeedback-behandling, som er hjernetræning til behandling af ADHD og diagnoser som OCD og Autisme-spectrum forstyrrelser, og de er maksimum otte i en klasse. I Marcos klasse på Ejby Skole er de 27 elever i klassen. - Vi er rigtig glade. Her på det sidste er det gået rimelig stærkt. I forhold til de to år, vi har måtte kæmpe, så er det her jo sket inden for et par måneder, fortæller Britta Petersen, Men selvom det er en lykkelig situation, de står i nu, forstår Britta Petersen ikke, at det skulle tage så lang tid og kræve så meget af familien. - Jeg synes, det er lidt grotesk, at man ikke stoler på forældrene. Det er trods alt os, der kender barnet, siger hun.