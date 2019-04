Middelfart: Et par cigaretskodder smidt på gulvet i sidste uge er alt, hvad personalet er stødt på efter genåbningen den 11. marts af det selvbetjente bibliotek i Nørre Aaby.

Dermed er forholdene normaliseret efter sidste efterår, hvor tis i håndvasken, ødelagte møbler og bøger i november fik bibliotekschef Charlotte Pedersen til at låse indgangsdøren i timerne uden personale på.

- Jeg er selvfølgelig rigtig godt tilfreds med, at vi er sluppet for hærværk. Det viser, at den snak, SSP-medarbejderne har haft med nogle af de unges forældre, har haft en god effekt, siger Charlotte Pedersen.

- Der er selvfølgelig kun gået tre uger, men jeg håber, at det roen varer ved, selv om det er en anden måde, unge mødes på end, da jeg var ung. I dag mødes de unge fast på sociale medier, mens det til gengæld er mere tilfældigt, hvor de aftaler at se hinanden rent fysik. Jeg har derfor heller ikke opfattelsen af, at de unge er endt med at lave hærværk på vores bibliotek, fordi de ikke kan lide os, siger Charlotte Pedersen og understreger, at biblioteket er for alle, også de unge.

- De skal bare opføre sig ordentligt ligesom alle andre, der bruger stedet, siger Charlotte Pedersen.

Hun opfordrer stadig byen og brugerne til at stå sammen om at passe på deres bibliotek.

- Det er et fælles ansvar at holde øje med stedet, så vi også fremover kan bevare den selvbetjente åbningstid til glæde for alle brugerne, siger Charlotte Pedersen.