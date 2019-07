Efter svigt og kriminalitet: Mads forbereder sig på livet uden for murene på P6

Mads Nymand har været indlagt på lukkede sengeafsnit i retspsykiatrien flere gange. Nu er det snart tid til, at han skal udskrives igen, og selvom han føler, at det er det næste skridt, er der flere ting, der bekymrer ham. Fyens Stiftstidende har besøgt retspsykiatrisk i 24 timer. Læs tredje ud af femte afsnit her.