Efter påsat brand: Boligforening sætter røgalarmer op og tjekker låse i alle etageejendomme

En dreng er blevet set i færd med at sætte ild til aviser ved Bøgeparken i Nørre Aaby, og det får nu Boligforeningen Lillebælt til at tjekke op på sikkerheden ved boligforeningens andre etageejendomme.

Han fortæller til Fyens Stiftstidende, at folk i området er rystede og utrygge over episoden, men der går ikke længe, før Boligforeningen Lillebælt kommer på banen.

Ros til boligforening

- Vi tager sådan nogle ting helt ekstremt alvorligt, og der blev i går (onsdag, red.) sat alle kræfter ind på at få sat røgalarmer op i afdelingen. Samtidig tjekker vi alle vores andre steder, siger Alex Gren.

- Vi kigger på, hvordan vi kan håndtere tingene, så folk kan føle sig trygge, og så holder vi møde med de afdelinger, hvor der kan være et problem, tilføjer boligforeningsformanden.

Alex Gren understreger, at der for ham ikke blot er tale om en enkeltstående hændelse, da den slags situationer typisk giver anledning til at tjekke op på sikkerheden generelt.

For otte år siden var der ifølge formanden et forslag fra bestyrelsen om at installere dørtelefoner i en afdeling, men det ville have krævet en huslejestigning, og beboerne stemte nej.

En leverandør er blevet bedt om at give et tilbud på, hvordan man kan forbedre låsesystemerne rundt omkring i boligforeningens etagebyggerier, og først derefter kan Alex Gren sige nærmere om, hvilke muligheder de kan arbejde videre med.

Jesper Marhauer Bruhn roser Boligforeningen Lillebælts reaktion:

- Jeg synes, de har reageret meget professionelt og hurtigt, mener han.