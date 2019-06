Efter omtumlet forløb og usædvanlig debat: 57 udsatte borgere flytter sammen med kommunens entreprenørafdeling

- Sammenflytningen er både økonomisk og menneskeligt et godt projekt. Samlet set er det også en god mulighed for at få løst entreprenørgårdens udfordringer, sagde Per Vismark (S), medlem af Teknisk Udvalg.

Jacob Nielsen (S) fra Social- og Sundhedsudvalget lagde ellers vægt på, at en sammenflytning rummer store muligheder, og at Perronen i dag er udfordret på pladsen. Det stresser brugerne unødigt og giver konflikter i hverdagen.

Middelfart: 57 udsatte borgere fra beskæftigelsestilbuddet Perronen og et antal medarbejdere skal flytte sammen med kommunens entreprenørafdeling på Langelandsvej 22 efter et omtumlet forløb den senere tid.

- Byrådet skal udsætte sagen

Processen fik dog drøje hug fra flere kanter af byrådssalen.

Særligt fra Venstre, hvor gruppeformand Regitze Tilma, formand for Teknisk Udvalg, kritiserede, at ikke alle byrådets partier i første omgang blev hørt i planerne til de mange millioner kroner.

Den information fik senere Enhedslistens Paw Nielsen til droppe sit ja - og i stedet stemme blankt.

- Jeg er fortaler for, at alle parter bliver inddraget. Det er en af årsagerne til, at jeg stemmer blankt. Jeg må tage slagsmålet med mig selv og mit bagland bagefter, sagde han.

Venstre mente heller ikke, at idéen om at lade de udviklingshæmmede og andre handicappede arbejde sammen med kommunens folk om simple opgaver var ideel.

- Vi er ikke overbeviste om, at det er den rette løsning for hverken borgere eller entreprenørafdelingen. For eksempel omkring kantinedriften, hvor 95 procent af entreprenørafdelingen spiser ude af huset. Kort sagt har vi fundet processen mangelfuld og lokalerne for uegnede, hvorfor projektet bliver dyrt. Vi håber, at byrådet udsætter sagen, konstaterede hun og i øvrigt roste forvaltningen for at tænke kreativt.

Venstre påpegede desuden, at man efter et besøg for nylig har fået øjnene op for, at der ikke er plads til alle maskiner og andet materiel under tag.

Kaj Piilgaard Nielsen (V), medlem af Teknisk Udvalg, var en af de skarpeste kritikere og havde på forhånd sendt flere spørgsmål til borgmesteren, hvor han spurgte, om processen var tegn på et paradigmeskifte i forhold til arbejdsgangen i byrådet.

- Jeg vil gerne tilsige, at vi er i den situation, at et godt, langt og konstruktivt ægteskab kan ødelægges på en nat, hvis man taber hovedet, sagde venstremanden og henviste til de fysiske forhold på entreprenørgården.