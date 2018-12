Efter ødelagte møbler og tis i håndvasken: Få en status på ungeproblemerne i Nørre Aaby

Nørre Aaby: Ødelagte møbler og tis i håndvasken.

En gruppe af unge har igennem længere tid hærget biblioteket i Nørre Aaby, og midt i november lukkede kommunen ned for muligheden, at man kan få adgang til biblioteket uden for normal åbningstid.

Månederne forinden har gruppen holdt til flere forskellige steder i byen, og det har resulteret i hærværk og utrygge episoder.

Forskellige initiativer har været nævnt som mulige løsninger på udfordringerne.

Mandag rykker Fyens Stiftstidendes lokalredaktion ind på Nørre Aaby Bibliotek fra klokken 12 til 18, hvor vi fra klokken 16.30 holder fyraftensmøde for alle interesserede.

Det er i forbindelse med avisens 10:10-tur, hvor vi producerer journalistikken fra forskellige steder i kommunen.

Her kan du få en status på, hvordan det står til med at finde en løsning på unge-udfordringen.

Middelfart Ungdomsråd, SSP og lokaludvalget i Nørre Aaby vil blandt andre deltage og give et bud på, hvordan man kommer videre.

Nørre Aaby Bibliotek holder mandag 10. december ekstraordinært åbent frem til klokken 18 i samme anledning.