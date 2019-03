Efter kun to måneder: Stor fynsk ejendomsadministrator opgiver samarbejde med omstridt udlejer

Efter to måneder har Domshusgaarden Ejendomsadministration kastet håndklædet i ringen og sendt administrationen af ejendommen på Sønder Alle i Strib retur til Administrationsselskabet Møllebo ApS og Jon Hilmer. At Domhusgaarden allerede har givet op, undrer ikke formand for ejendommens beboerrepræsentation Jan Thomhav. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen