Efter knivstikkeri ved Brugsen: Efterlyst knallertkører er anholdt

Nr. Aaby: Onsdag ved 19-tiden blev en 31-årig mandlig bilist fra Nr. Aaby stukket med en kniv i armen og i brystet ved Brugsen.

Knivstikkeriet skete under et hidsigt skænderi efter et sammenstød mellem bilisten og en knallertkører.

Den 31-årige blev bragt til Odense Universitetshospital, hvor det blev konstateret, at han var uden for livsfare.

Politiet efterlyste efterfølgende knallertkøreren, som var stukket af fra stedet.

Torsdag klokken 12.17 oplyste politiet på Twitter, at man med offentlighedens hjælp havde identificeret og anholdt den pågældende knallertkører.

Da efterforskningen fortsat er i gang, har politiet pt. ikke yderligere oplysninger i sagen.