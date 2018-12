Efter inddragelse af nattilladelse: Bubbas lukket af politiet - uforstående ejer blev lagt i håndjern

Mike Juhl nægter at lukke Bubbas Bar & Natklub klokken 02, selvom nattilladelsen er inddraget, og natten til lørdag var politiet igen forbi for at rydde stedet. Ejeren blev i den forbindelse anholdt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. - Fuldstændig uden grund, mener han. Arkivfoto