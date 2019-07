Efter indbrud til halvanden million kroner: - Jeg tror ikke, vi kan holde tyvene ude

Når man har haft indbrud, er man i sine følelsers vold. Det mærker Susanne, der for få dage siden havde indbrud i sit hjem, hvor der blev stjålet for mange penge. Til trods for, at sagerne nu er genfundne, og at parret i fremtiden nok vil sikre hjemmet endnu mere, så tror hun ikke, at man kan holde en indbrudstyv ude, hvis han virkelig vil ind.

- Først blev jeg utroligt ked af det, for der var forsvundet ting med stor affektionsværdi. Bagefter blev jeg vred over, at nogen kan finde på at gøre sådan mod andre - for pengenes skyld. Så blev jeg også lidt bange, og nu føler jeg mig krænket. Det er en forfærdelig fornemmelse, fortæller Susanne, der ikke ønsker at få sit efternavn nævnt i avisen.

Kan ikke holde tyvene ude

Det var naboerne, der opdagede, at der var noget galt i huset. Et vindue stod åbent, og et par friske mænd gik sammen om bag huset for at se, hvad der kunne være galt. Husets beboere blev ringet hjem for at kunne konstatere, at tyvene ikke kun havde taget, hvad de skulle bruge.

- Det var ikke et rart syn. Der var forsvundet mange ting, og der var meget hærværk. De har smadret dørene indvendigt og brækket paneler op. Vi har et låsesystem, der også låser dørene indvendigt, forklarer Susanne, der dog aldrig har haft indbrud før.

Selv om der med låsesystemer var taget forbehold for, at der kunne komme indbrud, så ved Susanne ikke, om hun i fremtiden vil leve anderledes eller tage andre forholdsregler i sit hjem.

- Jeg håber ikke, at vi vil leve anderledes. Måske vil vi sikre hjemmet endnu mere, men så professionelt, som det her var udført, så tror jeg ikke, at der findes nogle systemer, der kan holde en indbrudstyv ude. Men måske vil vi i fremtiden, når vi kører væk fra huset, have en frygt for, at det kan ske, siger hun.