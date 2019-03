Efter flere fald på Nytorv: Vejchef er klar til at lave ændringer foran rådhuset

De mange læserreaktioner på Conni Hansens debatindlæg og et møde med Inge Breindahl på trappen foran Middelfart Rådhus får nu Trafik- og Vejchef Uffe Høybye til at ændre holdning. Han vil gøre det mere tydeligt, hvordan man kommer ind og ud af rådhuset, så faldulykker undgåes.

Middelfart: Nu kan det f... være nok! Conni Hansen fra Middelfart benyttede sig i løbet af denne uge af avisens tilbud om at give læserne serveretten i forhold til, hvad avisen skal skrive om. Hun leverede et frustreret indlæg om trapperne på Nytorv foran Middelfart Rådhus, som hun mener er farlige at bevæge sig på. Indlægget har fået massiv opmærksomhed på Fyens.dk og på avisens Facebook-side Vores Middelfart, hvor flere skriver, at de er faldet og er kommet til skade. De mange reaktioner får nu Trafik- og Vejchef Uffe Høybye til at kigge på området igen. Han mødtes med avisen foran rådhuset for at tale om trapperne: - Det er ikke fordi, vi ikke har kigget på det her tidligere. Vi har faktisk drøftet trapperne, lige siden de blev anlagt. Det er et virkeligt dilemma, siger han. Dilemmaet består i, at området til højre for den egentlige trappe op til rådhus-indgangen slet ikke er ment som en trappe. Det er skabt som et terrasse-område i forskellige niveauer, så man - eksempelvis ved koncerter og lignende på Nytorv - kan stå mange på samme område og stadig have udsyn til det, der foregår. Det er bare ikke sådan, området bliver opfattet. Uffe Høybyes blik følger de personer, der krydser området, mens han taler med avisen. De går stort set alle på tværs af trapperne og risikerer dermed at snuble.

Inge Breindahl fik knust sin skulder og brækkede armen, da hun faldt på området 7. januar. Hun havde læst Conni Hansens indlæg på Fyens.dk og var på vej til rådhuset for at melde ulykken, netop som avisen og vejchefen tale om problemet. I baggrunden ses Trafik- og Vejchef i Middelfart Kommune, Uffe Høybye. Foto: Jan Bonde

Inge kommer forbi - Det er virkelig slet ikke meningen, at folk skal bruge området til at gå på. Det er ikke nogen god oplevelse at gå der overhovedet, og vi kan jo ikke have, at folk går og falder, siger Uffe Høybye. Mens vi taler og gestikulerer, kommer en dame forbi. Hun har armen bundet ind og har et stykke papir i hånden. - Taler I om trapperne, spørger hun. Damen er Inge Breindahl. Hun bor i Middelfart og har også læst Conni Hansens debatindlæg på Fyens.dk. Og nu er hun på vej ind på rådhuset for at fortælle dem, hvad der skete for hende 7. januar. - Jeg faldt lige her, og jeg var endda så påpasselig. Pludselig lå jeg der bare. Jeg har en knust skulder og brækket arm, og der er meget, der tyder på, at den aldrig bliver helt god igen, siger hun. Inge Breindahl kan godt se kanterne, som vi står der og snakker om dem, men selv om hun koncentrerede sig om ikke at falde den pågældende dag, gik det alligevel galt. - Jeg har sagt, at det ville gå galt med den trappe, lige siden rådhuset blev bygget. Jeg havde bare aldrig troet, det ville være mig, det gik galt for, siger hun.

Der er også mange, der krydser området på vej fra hjørnet ved Only og ned mod Café Mauritz. Og her er det vitterligt svært at se, at der er forskellige niveauer på området. Uffe Høybye fortæller, at de lange betonstykker er blevet opført netop for, at give folk oplevelsen af, at det ikke er et gå-område. Foto: Jan Bonde

Flere mulige løsninger Uffe Høybye taler med Inge Breindahl. Han er ked af, at hun er kommet til skade. Men som fagmand må han kigge på, hvad der kan gøre anderledes for at undgå fremtidige ulykker. - Der er flere muligheder. Vi kan brække hele området op og lave en decideret trappe hele vejen langs rådhuset. Det er jeg ikke meget for. Det vil være meget dyrt, og så får vi problemer ud mod vejen, hvor trappen ender. Vi kan også hegne hele området ind, men det vil heller ikke være godt, siger han. Efter at have kigget på fodgængernes adfærd, kommer første løsning; nemlig at lukke hullet ved gelænderet helt oppe ved døren til rådhuset. Hvis der ikke er passage her, vil man ikke kunne bruge terrasse-trapperne som genvej, men i stedet være nødt til at følge ruten langs bygningen eller benytte den egentlige trappe, sådan som det har været meningen fra starten. - Samtidig kan vi forlænge gelænderet hen langs rådhuset, så folk bedre kan se, hvilken vej, det er meningen, de skal tage, siger han. Inge Breindahl går ind på rådhuset for at melde sin ulykke, og Uffe Høybye takker læserne af avisen for de mange input. For da avisen kontaktede ham, mente han ikke, der var så meget mere at gøre andet end at opfordre folk til at være ekstra opmærksomme. Nu har han ændret holdning.

Det her hul skal lukkes, for så vil man ikke have nogen grund til at krydse området, når man bevæger sig til eller fra rådhuset. Det er Trafik- og Vejchef Uffe Høybyes første og bedste bud på en løsning, der kan forhindre ulykker foran rådhuset. Foto: Jan Bonde