Efter ballade om byggeri i Nørre Aaby: Kommunen vil sætte mål på byggetegninger

Byggesag fra Nørre Aaby får kommunen til at ændre procedure, så materialet til sagerne bliver lettere at læse

Nørre Aaby: Selv om Middelfart Kommunes plan- og byggechef Anders Kjærved ikke er enig med Thue Christensen, Ulrik Knudsen og John Jørgensen, der mener, at kommunen har lavet en række fejl i processen omkring Boligforeningen Lillebælts byggeri på Østergade 19, har sagen alligevel fået konsekvenser for kommunens måde at arbejde med byggesager på.

- Vi har lært, at vi er nødt til at være langt mere tydelige, når vi sender materiale i høring. Her har vi at gøre med et sted i Nørre Aaby, hvor man går fra en mindre torveplads og til et byggeri, der går helt ud til fortovsskanten. Det er en stor, synlig forandring i gadebilledet, og det kunne vi have visualiseret bedre. For eksempel med en 3D-tegning, så det er lettere for folk at se, hvordan byggeriet kan komme til at se ud, siger Anders Kjærved.

- Og så er der den måde, vi viser vejbyggelinje og facadebyggelinje på i vores tegninger. Der er ikke noget krav om, at de tegninger skal have mål, men det vil vi begynde at sætte på, så det er tydeligt, hvad der gives tilladelse ud fra, siger han.

Han mener, at debatten om byggeriet i Nørre Aaby handler om, at det har været for vanskeligt for klagerne at se på de tegninger, der er lavet, og hvorfor tilladelserne er givet, som de er.

- Men hvor klagerne i den her sag har et billede af, at vi som kommune er mere lempelige over for byggerier, hvor vi selv er involveret, så har jeg den stik modsatte opfattelse. Vi er meget omhyggelige i de sager, netop fordi kommunen selv er involveret, siger Anders Kjærved.