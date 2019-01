Efter avisens kampagne: Det vælter ind med nye medlemmer hos motionstilbud til pensionister

- Det er altid svært at sige, hvad sådan en stigning skyldes. Men der var allerede nogle stykker, der meldte sig ind på dagen (læsermødet 1. november 2018, red.). Siden meldte omkring 20 sig ind i løbet af resten af november, så det har helt sikkert været med til at gøre noget ved antallet af medlemmer, siger han.

Behov for udvidelse

De mange nye medlemmer har betydet, at man i bestyrelsen er begyndt snakke om at udvide tilbuddet. I første omgang med flere romaskiner, flere vægtveste og længere åbningstider.

- Det er ikke et problem endnu, men det bliver det, siger Lars Mørk og fortæller, at særligt styrketræningen er populær, og at der derfor skal indkøbes mere udstyr til den del. Derudover er der lidt for ofte kø til romaskinerne, og derfor ønsker foreningen penge til flere. Penge, som skal findes via sponsorater eller fonde.

En udvidelse af åbningstiden kommer til at betyde behov for flere frivillige. En udfordring, som ifølge Lars Mørk kan blive svær, men som bare skal løses.

Han fortæller, at udvides åbningstiden, bliver det sandsynligvis med længere åbent de tirsdage og torsdage, hvor der i forvejen er åbent. Det kræver mindre af de frivillige, end hvis åbningstiden skal udvides med en ekstra dag.

Motion i Dagtimerne har åbent hver tirsdag og torsdag fra klokken 8.30 til 12.

