Efter 49 år i Elida Salonen: Nu giver videre Annemargrethe saksen videre

Efter næsten et halvt århundrede i Elida Salonen i Østergade, går 65-årige Annemargrethe Hansen fredag 30. august på pension.

Det er Susanne Nissen fra Stige, der overtager salonen, når Annemargrethe Hansen for sidste gang låser døren efter afskedsreceptionen 30. august.

- Nu er det lykkedes, og jeg er meget tryg ved, at det er Susanne, der overtager, siger hun.

Det er et vendepunkt, den 65-årige frisør længe har forberedt sig på, og planerne blev da også først til virkelighed, da hun vidste, at hun med sikkerhed kunne give saksen videre i stedet for at lukke salonen.

Middelfart: 49 år er der gået, siden Annemargrethe Hansen trådte ind ad døren i Østergade 39 første gang. Fredag 30. august gør hun det for sidste gang, når hun efter knap et halvt århundrede som frisør i Elida Salonen går på pension.

Trofaste kunder

Annemargrethe Hansen fortæller, at kunderne ikke kommer til at mærke skiftet - forstået på den måde, at salonen ikke holder lukket, og kundernes bookinger bare bliver overtaget af Susanne Nissen.

Og selv om Annemargrethe Hansen med egne ord ikke kommer til at savne Elida Salonen, fordi hun har forberedt sig på, at det nu er slut, så erkender hun, at hverdagen uden kunderne bliver lidt af en forandring.

- De har været så fantastisk trofaste. Selv i krisetider. Dem har jeg ikke mærket meget til, og det er stort at kunne sige, synes jeg, fortæller hun.

Annemargrethe Hansen startede i salonen som elev, blev senere assistent, herefter kompagnon for i 1989 at overtage Elida Salonen selv. Det seneste år har hun været den eneste frisør i salonen.