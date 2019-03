EM i skydning: Lærke Amby var til sit første europamesterskab og kom fra Kroatien som sølv-vinder

Middelfart: 17-årige Lærke Amby fra Middelfart har i Kroatien vundet sølv ved europamesterskaberne i skydning.

Danmark vandt sølv til EM på hold, og Lærke Amby, der igen er i Danmark, fortæller:

- I den indledende konkurrence om mandagen kvalificerede vi os lige akkurat til holdkonkurrencen, hvor vi gik videre som det sidste og ottende hold. Onsdag skulle vi møde ukrainerne, der overlegent gik videre som vindere af de indledende skydninger. Nervøse gik vi på banen til kvartfinalen, hvor vi vandt stort og kunne se frem til at skulle skyde på de berygtede finalebaner.

Således gik Danmark videre til at skulle skyde semifinale om henholdsvis at ende i bronze- eller guldkampen.

- Her skulle vi møde polakkerne, der havde skudt langt mere end os alle, og det kunne i den grad mærkes i semifinalen, da de havde hele to matchpoint og chancer for at vinde, inden vi tog sejren fra dem. I semifinalen skyder man enkeltskud, og det hold med højeste score vinder to point, og så er det ellers først til 13.

Her vendte Danmark altså 8-12 til 14-12.

- I finalen vandt russerne mod tyskerne, og vi skulle derfor i duel mod den godt-skydende nation om først at nå til 16 og dermed guldet. I starten skiftedes vi til at være foran, men Rusland viste til sidst sig som de dygtige skyttere, de er, og vandt sikkert og fortjent med 8-16 over os.

- De tog guldet fra os, men for os vandt vi sølvet og var glade og lettede, for med en ottende-plads havde vi ikke turde håbe på at stå i finalen, fortæller Lærke Amby. /SH