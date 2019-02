EGB er godt kørende ned futsalmesterskaber

Sport: Igen i år har en stor del af ungdomsholdene i klubsamarbejdet EGB (Ejby IK, Gelsted Gymnastik & IF og Brenderup IF) valgt at spille futsal i stedet for den traditionelle indefodbold og igen med stor succes.

I januar blev U14 drenge nummer tre ved DBU FM, og U13 drenge blev DBU Fynsmestre i deres første sæson med futsal.

U15 var forsvarende mestre fra sidste sæson og forsvarede titlen over to spillerunder ved at gå igennem fynsmesterskabet med maksimumpoint.

Nu venter en svær opgave i et nyt DBU-stævne, hvor de skal møde de to bedste hold fra de jyske regioner i et DBU JM/FM 2.-3. marts i Hadsund. /exp