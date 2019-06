Duoen Mikkelsen og Roland spiller i den gamle træskibsbyggehal

Middelfart: Fredag den 14. juni står Foreningen GUF og Lillebæltsværftets Venneforening for en fælles sommerkoncert i den gamle værftshal på Gammel Havn i Middelfart. Klokken 19.30 går duoen Anders Mikkelsen og Anders Roland på scenen, og så er der lagt op til gode historier, stærke sange og flotte, instrumentale oplevelser, når de to danske visesangere stemmer guitarerne sammen.

Mikkelsen og Roland har kendt hinanden i mere end femogtyve år, men under indspilningerne til "Maries Hus" i 2012 blev samarbejdet intensiveret, og idéen om at tage ud og spille sammen live var nærliggende. Der er 19 års alders forskel på de to, der også har vidt forskellig baggrund. Men musikken rummer fint de forskellige temperamenter. Mikkelsens lune sange om mennesker, skæbner og venskab er hjørnestenen i duoens repertoire, og Roland rammer det ind med sin guitar og violin. Han giver også smagsprøver på sine egne sange og instrumentale guitarnumre. Det hele kædes sammen med masser af historier, nærvær, humor - og et stort musikalsk overskud.

Billetter kan købes på GUFs hjemmeside.