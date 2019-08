Duo bag selvforsynende lamper prisbelønnet

Ole Bo og Jan Jacobsen fra Gran Vedvarende Energi vinder årets Klimastafet for deres arbejde med at udvikle selvforsynende gadelamper.

Nordvestfyn: Konkurrencen var hård mellem de tre nominerede til prisen som Årets Klimastafet i Middelfart Kommune, men det blev iværksætterduoen Ole Bo og Jan Jacobsen fra Grøn Vedvarende Energi, der løb med titlen foran et projekt fra Lillebæltskolen og energiprojektet Sol over Brenderup.

De får stafetten for at have udviklet genanvendelige, CO2-neutrale og selvforsynende gadelamper. Her er selv pælene nytænkende, idet de er lavet af glasfibre, som reducerer vægten, og er produceret lokalt. Lygtepælene er desuden monteret på vippebeslag, som man kender fra flagstænger. Det betyder, at de kan flyttes helt, eller at de kan vippes ned, så man ikke skal have en kranbil ud, hvis man eksempelvis skal skifte en de 1200 dioder i hver lampe.

De første er allerede sat op i Brenderup.

Det var kommunens klima-ambassadør Connie Hedegaard, der overrakte prisen til de to, og hun tøvede ikke med at rose såvel vinderne som de nominerede og hele klimafolkemødet.

- Her står vi klokken lidt over spisetid efter en dag med klimasnak, og der er stadig et telt fyldt af mennesker, der gerne vil være med, sagde hun.

Det er tredje år, Middelfart Kommune uddeler prisen.