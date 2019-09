Drøm bliver virkelighed: Kunstner åbner galleri

Middelfart: Kunstneren Dorte Børmose åbner Galleri Børmose i Østergade 27.

Dorte Børmose har malet i mange år og siden 2016 tillige undervist voksne på Middelfart Billedskole i tegning, maling og keramik.

Men hun havde samtidig også gået rundt med en drøm om at få sit eget sted. Og nu gør Dorte Børmose drømmen til virkelighed.

Visionen med Galleri Børmose er, at det skal være et rart sted at dumpe ind, hvor man kan se billeder, blive inspireret og få en god snak om kunst.

- Jeg har muligheder for at undervise, lave kurser, hvor jeg kan trække spændende kunstnere ind, lave små intimkoncerter, foredrag, oplæsning, syng sammen og så videre. Med andre ord være med til at skabe noget liv i denne ende af Østergade, lyder det fra Dorte Børmose om hendes tanker om brug af lokalerne.

Dorte Børmose åbner dørene lørdag 14. september klokken 11-15. Lars Lavendt vil skabe god stemning med sin guitar, ligesom der serveres en forfriskning.