Drivvådt frieri: Emil fik sit ja under vandet

Emil Broustbo fra Middelfart var skrækslagen, da han i weekenden indløste et gavekort på et dyk hos hajerne i Kattegatcenteret i Grenå. Med sig under vandet havde han nemlig en solid angst for hajer såvel som kæresten Tine og en forlovelsesring.

Middelfart: 29-årige Emil Broustbo er en haj til det dér med romantik.

Og han har netop bevist, at han vil gå om ikke gennem ild, så i hvert fald vand for kærligheden.

For i weekenden kulminerede fire måneders planlægning for middelfarteren, da han iført dykkerudstyr lod sig sænke ned til hajerne i Kattegatcenteret i Grenå. Med sig havde han sin kæreste Tine Werngreen Jørgensen foruden en solid angst for vand i almindelighed og hajer i særdeleshed. Men for nu at toppe det hele havde han også en forlovelsesring og et planlagt frieri med sig.

- Jeg var ved at dø af nervøsitet. Tine har uden tvivl været havfrue i et tidligere liv, for hun er nærmest mere tilpas under vand end over vand, fortæller Emil Broustbo.

- Jeg har aldrig selv brudt mig om vand, men efter at have mødt Tine, har jeg så småt vænnet mig til det. Jeg har næsten lige taget dykkercertifikat, og jeg besluttede derfor, at jeg ville fri til hende i det element, som virkelig er hendes hjemmebane, fortæller Emil Broustbo.