Diskussion om forhold endte voldsomt: Mand blev overfaldet af kærestens brødre

Politiet anholdt torsdag aften to yngre mænd, som angiveligt overfaldt en mand på grund af hans forhold til deres søster.

Ejby: To mænd på 18 og 23 år sidder fredag formiddag til afhøring på politigården i Odense. De er sigtet for kvalificeret vold efter et overfald på en 36-årig mand i Ejby torsdag aften, oplyser Fyns Politi.

Den 36-årige, som er fra Middelfart, har ifølge politiets oplysninger indledt et forhold til mændenes søster, og det skulle være årsagen til mændenes vrede.

- Manden mødte op på deres bopæl i Ejby efter aftale, og der opstod en diskussion om et kæresteforhold, fortæller Jack Liedecke, politikommissær ved Fyns Politi.

Kvinden var ifølge politiets oplysninger til stede, da diskussionen omkring klokken 22 udviklede sig, og mændene overfaldt den 36-årige med slag mod hovedet og spark mod kroppen.