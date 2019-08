Fredag den 30. august holder Middelfart Kommune for tredje gang "Folkemøde om fremtidens klima".

Folkemødet starter klokken 11 med en konference for særligt indbudte gæster, hvor fokus er på grønne indkøb, og hvor politikere, interesseorganisationer, tænketanke, kommunale medarbejdere og erhvervsfolk deltager.

Det kommer til at handle om dig og mig - og hvad vi alle sammen bedst kan gøre for at passe på klimaet.

Der er udsigt til, at det bliver det hidtil største og mest omfattende.

Middelfart: Massevis af debatter, taler, boder og aktiviteter kommer til at præge Middelfart fredag, når Middelfart Kommune afholder Klimafolkemøde for tredje gang.

Klimaambassadør for Middelfart Kommune, forhenværende EU-kommissær, Connie Hedegaard, er også på programmet i år. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Stil et spørgsmål

Senere på dagen klokken 16 kan du selv få et ord - eller spørgsmål - indført, når samtalen "Middelfart og Monopolet" bliver afviklet.

Ifølge Middelfart Kommune tager forhenværende minister og formand for FN's generalforsamling Mogens Lykketoft og de forhenværende klimaministre Lars Christian Lilleholt (V) og Rasmus Helveg Petersen (R) fat i de største udfordringer, samfundet står overfor.

De snakker blandt andet om, hvad vi kan gøre lokalt for at løse klimaudfordringerne, og hvad internationale forpligtelser kan betyde for vores hverdag.

"Men det kommer også til at handle om de små ting i hverdagen. Hvad gør du for eksempel, hvis din chef beder dig om at flyve flere gange om året, når du gerne vil spare på CO2'en?", skriver Middelfart Kommune blandt andet i oplægget.

Man kan troppe op og stille spørgsmål til monopolet eller sende dem på forhånd til christa.boisen@middelfart.dk, så bliver de sendt videre.