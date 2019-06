Det vidste du ikke om Rock Under Broen: Tørstige gæster og kilometer af strøm og toiletpapir

1) 750 på job lørdag

Intet mindre end 750 frivillige og lønnede medarbejdere er lørdag den 8. juni at finde på festivalpladsen under Den ny Lillebæltsbro. Og med opgaver fra ølskænkning og madlavning til oprydning er der nok at se til, og der har siden mandag den 3. juni været folk på pladsen for at få både scener, hegn og telte op at stå.

Planen er, at alle spor efter festivalen er væk igen på tirsdag.