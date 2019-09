Det vælter ind med ideer hos Brobygning Middelfart: Lokal reklamemand opfordrer til oplevelser, internetsamarbejde og nye åbningstider

Området ved Herman Jensens Plads kan forbedres ved at gøre det muligt for børnefamilier og andre at slå sig ned på stedet og eksempelvis grille. Det mener reklamemanden Bo Larsen, der gerne så egnede siddepladser på området - og en forbindelse over mod Kulturøpladsen. Direktør for Brobygning Middelfart, Lene Lawaetz, samler i øjeblikket input til arbejdet med at gøre Middelfart til en mere attraktiv handelsby, så de tomme butikker igen kan blive fyldt med liv. Foto: Jan Bonde