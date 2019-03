Det siger vinterbaderne: Dejligt fællesskab og omklædning i det fri

Nordvestfyn: En sauna er ikke en nødvendighed , når det gælder vinterbadning, og det bærer de badenes svar på Fyens Stiftstidendes Facebookside "Vores Middelfart" præg af. Vi spurgte vinterbaderne, hvor de hopper i vandet og hvorfor.

Både Dorte Gade Jensen og Mette Ernst fortæller, at de vinterbader på Varbjerg Strand. En strand med omklædningsrum, men uden sauna.

Vivi Byrnel skriver:

"Jeg bader med Havfolket på Nordstranden i Strib og enkelte gange ved Marinaen. Det har jeg nu gjort i otte vintre, og vi er en lille gruppe, som ikke har brug for at være en klub eller forening. Vi hygger os med at mødes. Vi har heller ikke badefaciliteter og klæder om i det fri uanset vejret."

Jesper Dam Buch er en af issvømmerne i Føns. Her nøjes de ikke med et hurtigt dyp, men svømmer en tur i det kolde vand.

Han skriver:

"På Føns Havbane har vi dyrket "issvømning" de sidste tre år, hvor vi hele vinteren svømmer i Speedos only, så det er mere end et hurtigt dyb. En superfed sport, som skal dyrkes med stor respekt - men alle kan gøre det med den rette træning. Vi har blandt andet deltaget i Danmarks første issvømningsstævne "VikingSwim" i januar. Fællesskab gennem isvand."

Dorthe Kongsted Mortensen skriver:

"Medlem af Middelfart Havbad. Det er sundt og godt for kroppen. Og der er et dejligt fællesskab, alle snakker sammen i saunaen."