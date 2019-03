Det siger læserne: De ældre skvatter på Nytorvs usynlige trappetrin

Kirsten-Jane Andersen: Tak, Conni Hansen, fordi du råber op!!! Jeg har kun været på Nytorv tre gange, og undgår i fremtiden at komme der, hvis det ikke er en livsnødvendighed. Jeg har Parkinsons og derfor svært nok ved at holde balancen i forvejen, og at færdes der, det er bestemt IKKE for gangbesværede.

Lisbeth Norup: Man behøvet ikke at være handicappet for at skvatte ned af "trapperne" - de er jo nærmest usynlige...

Ann Sofie Chemnitz Nielsen: Man skal være opmærksom. Har selv været ved at skvatte, fordi jeg har været optaget af butikkerne.

Joern Lindholm Thoemming: Jeg er glad for, at det ikke kun er mig ældre mand (72), der synes, at de trapper er lumske. Hvad med at erstatte dem med en skråning og så en normal trappe med gelænder for eksempel til venstre på billedet.

Ann-Lene Nordbeck: Ja - jeg er dårligt gående og tro mig, hvis jeg falder, så kommer jeg rigtig meget mere til skade end alle andre. Der må en "tape" på, som er synlig hele døgnet - uanset tidspunkt.

Christina Jørgensen: Det er fuldstændig vanvittig lavet, for man ser virkelig ikke de små trin

Jan Faurschou: Jeg kan kun give Conni Hansen ret, de trapper er til dels usynlige og især for en ældre person, som er dårligt gående og måske også bruger briller. Der mangler en anden farve på selve kanten af trinnet.

Linda Quarfot Christensen: Tænker på det, hver gang jeg går ned af den trappe - at fald risikoen er stor.

Ulla Hollænder Jensen: Hvor er det godt skrevet. Jeg er også en af "de heldige" der har set belægningen/trapperne på nært hold. Min nakke og skulder driller stadig efter fem måneder. Fik det aldrig meldt til kommunen. Kommer ALDRIG på Nytorv mere.

Lone Ebbesen: Jeg har også oplevet en dame, der faldt. Man kan ikke se overgangene, når man kommer oppefra og ned. Der skal en hvid markering langs kanterne.