Middelfart Kommune vil effektivisere for 27 millioner, og en lille del af pengene skal findes ved at skippe græsslåningen af vejgrøfter og rabatter. Her er et udpluk af, hvad brugerne på vores Facebook-side Vores Middelfart mener om den idé.

Nordvestfyn: - Sikkert en god idé for bier, men en dårlig idé for trafiksikkerheden. Sådan skriver Mona Petersen på Facebook-siden Vores Middelfart om forslaget om, at kommunen vil spare en græsslåning om året væk. Mandag aften tager byrådet i Middelfart Kommune stilling til en 30 millioner stor effektiviseringsplan, og en lille del af den store plan er, at der fremover ikke skal slås græs i vejrabatter og grøfter om efteråret. Det vil indbringe kommunen en besparelse på 100.000 kroner i 2020 og 200.000 kroner i både 2021 og 2022. På nuværende tidspunkt bliver græsset slået en gang i foråret og en gang i efteråret, og ifølge kommunen har efterårsslåningen primært et kosmetisk formål. Borgmester Johannes Lundsfryd (S) kunne i weekenden fortælle, at byrådets partier var nået til enighed om de mange effektiviseringer. Ingen af de 29 projekter i planen blev sorteret fra i processen, men en håndfuld af dem skal der arbejdes videre med, før de implementeres. Det gælder blandt andet forslaget om at sløjfe den ene af de to årlige græsslåninger af vejgrøfter og rabatter i kommunen. Kommunen søsætter snart et forsøgsprojekt, som skal højne biodiversiteten - uden det går ud over trafiksikkerheden. Erfaringerne fra det projekt vil politikerne gerne vente på, og derfor skubbes iværksættelsen af effektiviseringsforslaget, så der først sløjfes en græsslåning og dermed opnås økonomisk effekt i 2021- og ikke i 2020, som forslaget ellers lagde op til. Debatten om græsset er opstået, fordi formand for SF i Middelfart, Morten K. Thomsen, har skrevet et læserbrev, hvor han hilser besparelsesforslaget velkomment. "Når vi kigger på de mange vejstrækninger vi har i kommunen, bliver det til et meget stort samlet areal. Ved at lade vejrabatter og grøfter gro vildt, skaber vi små oaser for insekter og bier." Skriver formanden blandt andet i sit læserbrev. Det er Jesper Bossel Holst Christensen enig med Morten K. Thomsen i: - De blomstrende vejkanter er fine, når de står urørt. Godt for bier og andre insekter, og som cyklist og gående føler man sig mere sikker, fordi der er en planteafskærmning til bilerne.

- Bare man husker trafiksikkerheden! Frygten for, at besparelsen kommer til at gå ud over trafiksikkerheden i kommunen, deler flere af brugerne på Vores Middelfart. - Bare man husker trafiksikkerheden! I skarpe sving, hvor der i forvejen er farlig skolevej for børnene og mange biler kører rigtig stærkt, er det ikke super smart at lade være. For eksempel Margaardvej i Nørre Aaby, skriver Vivian Klok Døssing, - Nu skal vi lige tænke trafiksikkerhed ind i dette også, når nu græsset bliver højt, skriver Gregers Hovgaard, mens Mogens Bank spørger: - Hvorfor spare så lille et beløb, cirka fem kroner år. indbygger i Middelfart Kommune mod de ulemper, det giver ved ikke at slå græs.

Ikke på kompromis med sikkerheden - Flere steder er det så højt, at det kniber med at se, om der kommer biler, når man kører ud fra sideveje, skriver Anne-Grethe Mikkelsen om den nuværende græssituation i kommunen. Trafik- og vejchef Uffe Høybye giver hende og andre borgere ret i, at græsset flere steder lige nu står for højt. - Græsset gror som død og dunder i øjeblikket på grund af vejret, forklarer han og fortæller, at kommunens folk i disse dage kører for fuld smæk for at nå rundt i hele kommunen. - Uanset, om byrådet vedtager effektiviseringen eller ej, klipper vi stadig de steder, hvor det er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. Den skal vi ikke gå på kompromis med, siger han. Støder man som borger alligevel på et sted, hvor græsset bør klippes af hensyn til trafiksikkerheden, anbefaler trafik- og vejchefen, at man melder det ind på kommunens app Middelfart Borgertip.