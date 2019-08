Renoveringsarbejdet på Den Gamle Lillebæltsbro er nået til asfaltering, så der krydses fingre for tørvejr i de kommende uger. I øjeblikket fremstår brodækket skrigende rødt.

Lillebælt: Det er en kulørt udgave af Den Gamle Lillebæltsbro, fodgængere, cyklister og bridgewalking-gæster i øjeblikket er vidne til. Vejbanen fremstår skrigrød, og det fik en læser til at kontakte Fredericia Dagblad for en forklaring.

- Det ser kulørt ud, men det er bare en overgang. Vi har lagt en membran til at optage fugt ind over betondækket, og ud over den bliver der lagt ny asfalt, forklarer projektleder ved Vejdirektoratet Janie Winther Ipsen.

Den røde membran bliver i løbet af de kommende uger dækket af ny asfalt.

- Vi er klar til at lægge asfalt, og vi håber bare, at det holder tørvejr, siger Janie Winther Ipsen.

- Er I foran tidsplanen eller hvordan ser det ud?

- Når vi har fået lagt asfalt, så er vi så langt, at vi mere præcist kan sige, hvordan tidsplanen ser ud for færdiggørelsen, siger Janie Winther Ipsen.

Den overordnede tidsplan er, at renoveringen er afsluttet til oktober, hvor det skal markeres med et stort motionsløb hen over broen.