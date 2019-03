Der dufter på Torvet: Pølserne bliver Jettes levebrød

Middelfart: På Torvet i Middelfart spreder der sig en velkendt duft. Den har ellers været fraværende i nogle måneder, siden pølsemanden Lam Ngoyen valgte at stoppe ved årsskiftet. Nu står Jette Greve Jensen fra Husby på Torvet med sin nye, hvide vogn, og hun satser på, at det skal være hendes levebrød fremover.

- I familien har vi længe snakket om, at vi gerne ville ud til arrangementer med den her vogn, som vi købte til formålet. Men så så vi, at der var en ledig stadeplads her, og så søgte vi den, siger Jette Greve Jensen, der har valgt at kalde sin vogn for "Jettes Pølsebiks" .

Planen er, at pølsevognen skal stå fast på Torvet. Dog med undtagelse af mandag og søndag.

Jette Greve Jensen har sagt sit arbejde hos Scandic Food i Nørre Aaby op for at kunne være fuldtids pølsedame, så mens hun er i sin opsigelsesperiode, der er marts ud, vil pølsevognen kun være at finde på Torvet fredag og lørdag.

- Jeg var slet ikke træt af mit arbejde, men jeg havde lyst til at prøve noget nyt, og jeg er 50 år, så det var ved at være tiden, siger pølsedamen, der stadig kan bookes til at komme med sin pølsevogn til fødselsdage og andre arrangementer.