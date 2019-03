Den første fynbo er dømt: Knap en tredjedel af fynske Umbrella-sager er fra Middelfart

Middelfart: En 21-årig mand fra Middelfart er i denne uge, som den første fynbo, blevet dømt for at have delt to videoer i den såkaldte Umbrella-sag, hvor over tusind personer er sigtet for at dele børnepornografisk materiale.

Umbrella-sagen begyndte i 2016, da Facebook modtog rapporter om, at videosekvenser med seksuelt materiale med to personer på 15 år blev delt blandt brugerne via Facebooks chatplatform Messenger.

I 2018 sigtede politiet mere end tusind personer for at have delt video- og billedmaterialet. Fyns Politi rejste omkring 40 sigtelser, og siden er yderligere 10 kommet til i starten af 2019. I alt har politiet i anden omgang rejst 148 nye sigtelser, og også disse sager kommer efter en amerikansk henvendelse via Europol.

Den dengang 18-årige mand fra Middelfart blev dømt for i februar 2016 at have delt de to videoer, som viser to personer på 15 år i seksuelle situationer.

Den 21-årige blev idømt 20 dages betinget fængsel for at have delt videoerne med én person, og ifølge senioranklager Jacob Thaarup er det typisk få personer, de tiltalte har delt videoerne med.

Dommen kommer til at fremgå af mandens børneattest i ti år og kan, foruden problemer med at få et job i eksempelvis en børnehave eller som fodboldtræner, desuden give ham problemer, hvis han ønsker at rejse ind i USA.

I alt er der rejst tiltale i 34 fynske sager, og det er ifølge Jacob Thaarup i langt de fleste tilfælde unge mennesker mellem 17 og 19 år, der er tiltalt for at have delt sexvideoerne. De resterende sager skal for retten i Odense og i Svendborg i løbet af april og maj.