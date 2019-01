Den fjerde i rækken: Ny sundhedsklinik er åbnet på Vestre Hougvej

Middelfart: Selvom lokalet er placeret på Ældrecentret Fænøsund, er den nye sundhedsklinik for alle. Fredag den 11. januar var der åbent hus i klinikken, som har første rigtige åbningsdag 14. januar.

Sundhedsklinikken er den fjerde af sin slags i kommunen, og målet med den er ifølge Lotte Bager, leder af sygeplejen i kommunen, at færre patienter ender med en hospitalsindlæggelse.

- Det handler om tidlig opsporing og om at forebygge en indlæggelse i tide, siger hun og fortæller, at det er tilfældigt, at sundhedsklinikken åbner på et ældrecenter.

Alle kommunens borgere med en henvisning fra egen læge kan komme på klinikken, hvor tre sygeplejersker kommer til at have deres gang.