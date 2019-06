Demonstration: Krav om minimumsnormering fik folk på gaden i Middelfart

Sidstnævnte måtte lægge ører til BUPL Fyn-formand Rikke Hunsdahl, der konstaterede, at Middelfart en gang lå over gennemsnittet, hvad angår normeringer. Men at sådan er det ikke længere.

Middelfart: Taler, musik og en march gennem Middelfart med skingre fløjter var midlet, mens målet er minimumsnormering i daginstitutionerne. Omkring 100 var mødt frem på Nytorv søndag klokken 14, da lokale Maria Lund Nielsen stod i spidsen for en afdeling af den landsdækkende demonstration, der senest i april fik et samlet antal på 80.000 danskere på gaden.

Tilfreds med fremmødet

Maria Lund Nielsen, der var blandt arrangørerne af dagen, glædede sig over at se omkring 100 på Nytorv på en solbeskinnet søndag eftermiddag.

- Man vil jo altid gerne have, at der kommer flere, men det betyder noget, at det er visuelt, vi er her. Og det betyder noget, at medierne er dukket op, så vi kan få spredt budskabet til dem, der ikke er her i dag, sagde hun.

Efter talerækken gik de demonstrerende en tur gennem byen for at gøre opmærksom på deres sag.

Herefter er der kun tilbage for dem at håbe på, at de folkevalgte politikere efter på onsdag vil imødekomme deres krav.

Eller som Lars Vigsø sagde det fra talerstolen: Sørge for, at Christiansborg hjælper til med flere penge via en forbedret aftale mellem regering og KL.