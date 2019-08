Debat om tomme butikker: Storudlejer parat til at sænke huslejen - for de rigtige

Der var proppet med mennesker i taglokalet hos Brobygning Middelfart, da paraplyorganisationen og avisen afholdt gå-hjem-møde om butikslivet og den opgravede gågade.

Middelfart: Købstaden Middelfart gisper ikke efter vejret. Men der er brug for at få tilført en eller form for kunstigt ilt, hvis handelslivet skal fortsætte i den form, vi kender det i dag. Sådan nogenlunde kan man opsummere debatten torsdag aften, da Brobygning Middelfart og Fyens Stiftstidende og Melfar Posten afholdt et lynplanlagt gå-hjem-møde om butikssituationen, da op mod ti lokaler i øjeblikket står tomme. Senest meddelte Flying Tiger i sidste uge, at den lukker butikken i Middelfart med udgangen af januar 2020, og folkene bag giver den opgravede gågade og den langstrakte brolukning skylden. Lene Lawaetz, direktør i Brobygning Middelfart, blev helt blød i knæene over det store fremmøde, der stort set fyldte paraplyorganisationens lokale under taget i Nygade 2. - Det er jeg ikke vant til fra Vejle, hvor man næsten skulle slæbe folk til fadet. Det skal man ikke i Middelfart, udbrød hun og understregede, at det var de fremmødte og byens kunder, der er de vigtigste aktører i at få vendt udviklingen.

Op mod 10 butiksvinduer i Middelfart står tomme. Hvordan vender man udviklingen? Og hvilke butikker mener du, at vi skal gå efter at tiltrække til Middelfart?

Lene Lawaetz, direktør i Brobygning Middelfart, var fuld af fortrøstning om, at udviklingen med tomme - eller ledige, som hun kaldte det - lokaler nok skal blive vendt. Storudlejer Jan Hinnerskov (siddende til venstre) var parat til at tænke nye tanker. Foto: Peter Leth-Larsen

Mange par lækre sko Derefter gik hun i fuld gang med at remse alle de mere eller mindre konkrete projekter og kampagner op, der skal lokke kunder og handelsliv til byen. Initiativer, som enten er i støbeskeen, eller blot er på tegnebrættet. Hun var parat til at drage til andre landsdele for at prikke butiksejere på skulderen og bede dem komme til Middelfart. Hvis kunderne i byen efterspørger et bestemt specialudvalg af eksempelvis sko, kaffe eller legetøj. - Vi skal finde ud af, hvad vi ønsker os til hverdag. Det er det, der skal være spændende. Vi skal lave en fest, vi gerne selv vil være med til, sagde hun blandt andet. Især butikkernes husleje stod for skud blandt tilhørerne, og det gjaldt også for iværksætterne Liset Skov og Kathja Kingo, der siden februar har startet genbrugs- og reolbutikken Minikartellet op. - Vi har bemærket, at der er mange lækre lokaler i Middelfart, men problemet er huslejen. Man skal sælge rigtig, rigtig mange par lækre sko. Det er næsten kun kædebutikkerne, der har råd til at være her, bemærkede Kathja Kingo.

Højt butiksniveau Stribonitten og storudlejeren Jan Hinnerskov fra Nordisk Kapitalraad sad passende blandt tilhørerne og måtte erkende, at huslejen lå i den høje ende. Uden at komme nærmere ind på prisniveauet. - Vi har indtil videre haft et forretningsliv i byen, som har været helt unikt. Jeg vil gerne i den sammenhæng mane til besindelse: Vi har stadigvæk flere åbne end lukkede butikker. Omkring otte procent af butikkerne er lukkede, og der skal være bevægelse i tingene. Når det er sagt, så er der også udfordringer, og vi skal udvikle os, pointerede storudlejeren, der godt mente, at byen i fællesskab kunne overvinde "metaltrætheden". Jan Hinnerskov blev presset fra flere sider på, om det var tid til at sænke niveauet bare et par takker. Både differentieret huslejer, delebutikker og skærpede forretningsplaner blev bragt i spil, og Jan Hinnerskov var til at hugge en smule i. - Hvis der kommer det rigtige projekt, så er der også en vilje til, at det skal lykkes, som han formulerede det. - Nogle har sagt, der er en voldsom husleje, men det er altid en afvejning, og vi har mange fine lokaler og et højt butiksniveau. Man kan ikke sammenligne det med en udkantsby, som er forfaldet gennem 10 år, mente han.

Forslag: Liv i lokaler inden jul Kvickly-direktør Ole Ebdrup Andreasen var en af flere, som nærmest spyttede gode forslag ud. Han havde selv talt 120 fyldte butiksvinduer op i byen på nogle af sine mange gåture. Som nytilflytter kunne han godt tænke sig flere genbrugsbutikker med kvalitetsvarer i bymidten og måske et fitnesscenter. Og så kom han med aftenens mest konkrete handlingsplan: - Kunne vi ikke sørge for, at alle lokaler var fuldstændigt udlejet til jul med for eksempel pop up-butikker? Vi laver en liste med dem, vi gerne vil have til, og så inviterer vi mulige, kommende butiksejere til vores by og sørger for, at byen blomstrer, foreslog han. Det fik brobygningsdirektør Lene Lawaetz til at klappe i hænderne sammen med de øvrige mere eller mindre konkrete forslag om kommunikationsplaner, markedsundersøgelser, temperaturmålinger og alt muligt andet, der blev nævnt på gå-hjem-mødet.