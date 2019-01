Middelfart: Hvad har en pottemager med bibelen at gøre? Det bliver man klogere på, når man onsdag 30. januar kan opleve kunstneren Peter Brandes og teolog og kirkehistoriker Carsten Bach-Nielsen på museet Clay. Her mødes de i en samtale med udgangspunkt i den religiøse motivverden i den aktuelle udstilling Jais Nielsen - Epos i ler.

Peter Brandes har selv gennem hele karrieren beskæftiget sig med religiøse motiver i sin kunst, blandt andet har han lavet en genfortolkning af Jais Nielsens hovedværk, der bærer titlen "Pottemageren". Sammen med Carsten Bach-Nielsen vil han gøre aftenens deltagere klogere på, hvad det er, de bibelske fortællinger kan, og hvorfor kunstnere stadig i dag finder inspiration i disse gamle fortællinger.

Arrangementet begynder klokken 19, hvor museet er vært ved et lille glas før samtalen. Efterfølgende bliver der lejlighed til at møde de to oplægsholdere i udstillingen. Der kan købes billetter til arrangementet på Tikko.dk eller via museets hjemmeside.