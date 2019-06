Mandag aften gav samtlige politikere i byrådet i Middelfart endeligt håndslag på effektiviseringer for et større millionbeløb. Nu skal de sidste 7,4 millioner kroner findes.

Politikerne har fået oplyst, at forvaltningen kun "marginalt" kan justere på det, uden at politikerne skal høres.

Byrådet har besluttet, at der i denne periode skal findes effektiviseringer for op mod 30 millioner kroner, så man kan følge med efterspørgslen på flere varme hænder på for eksempel børne- og ældreområdet.Mandag blev de første 22,6 millioner kroner fundet. Samtidig blev det besluttet at investere 16 millioner kroner på for eksempelvis forebyggelse af eksempelvis svage ældre, så man undgår dyre genindlæggelser og andre lignende tiltag. Frem mod februar 2020 skal direktionen arbejde videre med, hvordan robotter, droner, færre kommunale kvadratmeter og mere centrale løsninger, talegenkendelse og andre smarte systemer kan spare kommunekassen for de resterende 7,4 millioner kroner.

- Der skete gudskelov ændringer. Det blev udskudt, at man ikke med bind for øjnene sender folk hen i såkaldte gode specialtilbud, der ikke fungerer, men i stedet gør folk syge, konstaterede Paw Nielsen (EL).

Direktionen fik en del ros for forslagene. Herunder fra DF, Konservative og Enhedslisten, hvor repræsentanten fra sidstnævnte parti havde fået mandat fra baglandet til at stemme imod. Det valgte han dog ikke at benytte sig af.

- Man skal prioritere trafiksikkerheden, og kommunen må ikke ligne et upasset fallitbo. Det gælder om at finde en balance, og vi støtter stadigvæk, at folk selv kan tage affære, slog Regitze Tilma fast, mens flere andre partier glædede sig til flere bier og blomster og anden biodiversitet i grøftekanterne.

En skrotning af efterårsklipningen af vejrabatter har ikke kun vakt debat i avisen. Også i Venstre er der blevet snakket om det, og det blev mandag besluttet at udskyde effektiviseringen til 2021, så man har erfaringer fra et pilotprojekt.

Ja tak til ny 10. klasse

Der var også bred opbakning til en nytænkning af 10. klasse, som skal være mere attraktiv. Den skal huses på Vestre Skole, men skolebestyrelsen på stedet mener ikke, at placeringen på en folkeskole er ideel.

Politikerne kommenterede det også.

- Det er en udmærket placering på Vestre Skole indtil videre. Vi er i en situation, hvor alt, alt for mange bevidstløst søger gymnasiet. Vi kunne på sigt tage kontakt til IBC (handelsgymnasium i Fredericia, red), så vi på den måde sikrer, at flere søger en erhvervsuddannelse. Vi kan på sigt integrere 10. klasse med handelsskole og teknisk skole, foreslog konservatives Morten Weiss-Pedersen.

DF derimod havde ingen betænkeligheder ved Vestre Skole som lokation.

- Det ser jeg ingen problemer i. Jeg tænker, at vi kan lave en rigtig spændende 10. klasse, sagde Steffen Daugaard (DF).

Mikkel Dragmose Hansen (SF), formand for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, kunne fortælle, at det faktisk går en smule i den rigtige retning, da de seneste tal - ifølge ham - viser, at 20,8 procent af de unge starter på en erhvervsuddannelse.

- Vi tror på, det er vigtigt at placere 10. klasse under Ungdomsskoleloven, indskød SF'eren og kunne ikke undlade at foreslå at hæve skatten et par takker for at komme helt i mål med de sidste effektiviseringerne.