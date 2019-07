Debat: Vi har aldrig været generet af støj fra Sixtus

Lokaldebat: Det er for os meget trist at læse om de problemer, Sixtus har i forbindelse med udvidelse af hotellet.

Den ene af os har boet ved siden af Sixtus i ejendommen Teglgårdsvej 67, som Sixtus købte af os 1. april 2016, i 50 år, og den anden har boet der i 15 år.

Vi har aldrig været generet af støj eller lignende fra hotellet. Tværtimod har vi med stor glæde fulgt med i de forskellige fester, der er blevet holdt - for eksempel når brud og brudgom er ankommet fulgt af deres mange gæster, der har været rigtig glade. Og senere på aftenen har vi hørt, hvor de har haft en dejlig fest. Ved midnatstid er vi endda stået op for at se fyrværkeriet.

Mange andre fester har vi fulgt med i, uden at det har generet os.

For nogle år siden byggede Sixtus hotellet om, og i den forbindelse kunne vi da godt høre, at der kørte store biler forbi. Men er det ikke normalt i en sådan forbindelse? Vi blev løbende holdt orienteret om byggeriet, og da det hele var færdigt, blev alle naboer inviteret ind til en herlig brunch.

Vi har bemærket, at de fleste i Teglgårds Venner er nye tilflyttere, og da de købte deres hus, lå Sixtus der allerede.

Vi solgte ikke Teglgårdsvej 67, fordi vi følte os chikaneret på nogen måde, men Sixtus ville gerne købe det til deres udvidelse, og det, syntes vi, var i orden. Da de byggede Villa Louise, talte vi meget om, hvor smukt det passer ind i hele hotellet, og det kan blive lige så pænt, hvis Teglgårdsvej 67 og 69 bliver revet ned, og der igen vil blive orden på stedet.