Debat: Udvikling Middelfart skal skabe indtægter til fremtidens velfærd

Når kommunen afsætter tre millioner kroner. på budgettet til "Udvikling Middelfart", som samler tråde for erhverv, handel og turisme, så er det ikke penge til en direktør og nogle fine lokaler.

I SF handler det om, at tre millioner skal styrke turismen, vores handelsliv og tiltrække flere nye tilflyttere til Middelfart kommune.

Når Middelfart kommunens nye store satsning søsættes, skal der sammen med de tre millioner også følge en række målsætninger med. Vi skal kunne sikre os at erhvervslivet fortsat bidrager, at penge bruges til at styrke vores lokalsamfund og at vi kan se om satsningen har virket.

Der skal være store krav til den nye forening, for tre millioner er rigtig mange penge for mange mennesker. Og de kunne uden problemer være brugt andre steder i kommunen. Bare tænk på børneområdet, skoleområdet eller ældreområdet. Derfor skal de 3 millioner kroner være løftestang til at få flere indtægter til vores område, så vi investerer os til flere indtægter.

Hvis ikke vi investerer, så vil det være salami-metode, hvor vi år efter år skal skære og skære. I SF vil vi gerne investere i fremtidens velfærd. Derfor støtter vi, at der afsættes midler til at styrke samarbejde, at flere aktiviteter bliver en succes samt at flere arbejdspladser og turister kommer til vores skønne kommune.

I den nye forening bør Vi borgere dog også få ekstra indflydelse. Derfor synes SF, det er fornuftigt med flere udpeget fra kommunalbestyrelsen end blot borgmesteren.