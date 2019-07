Debat: Rudbækshøj gror til i skidt

Lokaldebat: Jeg er pårørende til en beboer på Rudbækshøj Plejecenter i Strib. Der møder én et jammerligt syn, når man kommer på besøg. De grønne arealer bliver slet ikke vedligeholdt.

Bøgepuren foran indgangen gror til i ukrudt, og ukrudtet er nogle steder højere end hækken. Græsset bliver klippet, men bedene bliver ikke holdt rene for ukrudt. Man har ikke meget lyst til at gå en tur derude. Ukrudtet gror op mellem fliserne på terrassen. Hvorfor bliver udearealerne ikke holdt? Personalet er frustreret over, at det ser ud, som det gør. Hvem har ansvaret for dette? Hvor er ledelsen på plejehjemmet henne i dette her? Hvorfor lader man bare stå til? Har man glemt Rudbækshøj i år?

Det halter også med rengøringen i det hus min pårørende bor i - både i fællesrummet og på værelset. Jeg har få gange kontaktet lederen på plejehjemmet, når det har været meget beskidt, og der er da også blevet gjort rent, men det bør jo ikke være nødvendigt at kontakte lederen. Beboerne betaler for, at der bliver gjort rent, så skal det også gøres.

Der trænger også til at blive malet i fællesrummet. Jeg tror ikke, der er blevet malet siden plejehjemmet blev bygget. Det er jo beboernes hjem, så skal der vel også males ind imellem, det gør vi andre jo i vores hjem. Det ser ud som om, man har glemt, at plejehjemmet skal vedligeholdes.

Der bliver skåret ned på de ansattes timer, så der bliver mindre tid til pleje og omsorg af beboerne. Når man spørger personalet om dit og dat, bliver man ofte mødt med svaret "gå til ledelsen, kommunen eller medierne". Personalet er ved at give op.

Forleden da jeg var på besøg, sagde en af de ansatte, at hun havde rykket lidt af ukrudtet op, men det er jo ikke deres arbejde.

Jeg ser hellere, at de er sammen med beboerne, det er det, der er deres arbejde og det, de får løn for.

Der bliver sparet så meget på vore plejehjem, men der bliver flere og flere ældre i Danmark.

Måske skulle Middelfart Kommune prioritere lidt anderledes fremadrettet. De, der tager beslutningerne bliver jo også ældre - det kan måske komme dem til gode en dag

Svar fra senior- og velfærdschef i Middelfart Kommune, Kitt Lysén Pedersen:

Er du enig med læserbrevsskribenten i, at det halter med rengøringen og plejen af udearealerne?

- Jeg var derude den anden dag, og det synes jeg faktisk ikke, det gør. De gør det allerbedste, de kan, med de ressourcer, de har. Her om sommeren gror tingene lidt hurtigere, når de både får vand og sol. Jeg synes egentlig, der ser ganske fint ud derude.

