Debat: Nyt kulturhus i Nørre Aaby - savnes på femte år

For flere år siden pegede Nørre Aaby lokaludvalg på kommunens bygninger på Østergade 28 som kulturhus, derefter på bagbygningen til biblioteket Østergade 19, for til sidst at foreslå kommunen at indrette ekstra lokaler til kulturhus i det gamle rådhus, hvor biblioteket også flyttede over.

Alle tre gode forslag til borgernære faciliteter blev ofret af økonomiske årsager uden nærmere debat med lokaludvalget. Middelfart Kommune og Boligforeningen Lillebælt havde fælles økonomisk interesser. Nye bygninger blev revet ned og alt blev omdannet til lejeboliger, og der blev intet i midtbyen tilbage til den forladte kommunehovedstad.

Derfor pegede en gruppe og lokaludvalget for nylig på dagplejens blå hus i Grønnegade med den forudsætning, at dagplejen skulle have nye og lige så gode faciliteter et andet sted. Placeringen her midt i byen er ideel og med 3000 m2 skabes en stor ny by park.

I næste forslag havde vi så Jernbanestationen til vurdering, hvis kommunen ville købe stedet. Med et realistisk kommunalt driftsgrundlag kunne eksempelvis REALDANIA investere i en nødvendig renovering - udvendig som indvendig. En privat ejer er kommunens håb, men da vil stedet have svært ved at tiltrække frivillig involvering. På mange måder er Jernbanestationen derfor en død sild til kulturhus, der er også for mange fredninger både udvendig og indvendig.

Når vi til mødet havde besøg af Munkebo Kulturhus, så var det for at demonstrere det, vi vil med indholdet. De har i Munkebo 39 selvfungerende grupper med alskens aktiviteter, fælles spisninger, mange arrangementer og gode udflugter til mange destinationer og masser af samtaler med hinanden i hverdagen. Muligheder som supplerer og komplementerer det, der i fremtiden vil ske i Vestfyns Kultur og Idrætscenter.

Indholdet skabes nemlig først gennem den proces et kulturhus indrammer over tid med sine faciliteter. I Munkebo tog det flere år før aktive borgere meldte sig til at bidrage med indhold. Kan de gøre det i Munkebo kan vi vel også i Nørre Aaby. Men det kan kun ske i egne faciliteter og ikke i alle mulige lokaler rundt omkring i Nørre Aaby. Det viser alle erfaringer fra de danske kommuner. I et velindrettet kulturhus vil der være præcise rammer til udvikling af stabile fællesskaber med varieret indhold til hverdagslivet.

"Den moderne kommune skaber løsninger nedefra, hvor socialpolitik forvaltes som offensive investeringer. Så bliver der fællesskabelse i superligaen". Alle disse sætninger er hentet fra bogen Rodskud om udvikling af civilsamfundet til støtte i velfærdssamfundet. Vores borgmester Johannes er medforfatter til bogen. Det bedste laboratorium for disse gode sætninger er derfor selvfølgelig: Middelfart kommune. Vi står gerne til rådighed for denne nytænkning med masser af Rodksud, så; Nørre Aaby melder klar.