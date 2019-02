Debat: Nu kan det f.. være nok med fald på Nytorv

Lokaldebat: Jeg er gået til tasterne, for nu synes jeg det er nok. Jeg har to gange inden for de sidste tre-fire måneder på tæt hold oplevet, at fok tæt på mig er faldet på Nytorv.

Den første var en beboer på Ringgården (hvor jeg arbejder). Hun faldt på de "usynlige" trin på Nytorv, og fik brud på skulderen og måtte afbryde sin behandling på Ringgården på grund af smerter.

For øvrigt fortalte hun, at den mand, der havde hjulpet hende op, sagde: "Nu kan det f..... være nok!"

Han fortalte hende, at han dagen i før havde hjulpet en ældre herre, der ligeledes var faldet på stedet - denne ældre herre blev for øvrigt angiveligt hentet i en ambulance.

Den anden gang var i går formiddags, hvor min veninde, glad for fro, var på vej op ind i en af forretningerne på Nytorv for at kigge på en hjemmedragt til en længe ventet Spanien-tur ugen efter. Ferien var for øvrigt sammen med undertegnede og to andre veninder.

Hun faldt ligeledes over de usynlige trin og fik et brud på overarm og et kompliceret brud på skulderen. Hun røg på skadestuen og fik at vide, at hendes skulder måske aldrig ville blive helt ok igen. Hun har voldsomme smerter og hendes tiltrængte ferie, kan hun skyde en hvid pil efter.

Da beboeren på Ringgården faldt, anmeldte jeg, sammen med hende, skaden til kommunen. Vi fik at vide, af et for øvrigt venligt menneske, at Nytorv var godkendt som sikkert område (af hvem, gad jeg nok vide).

Vi fik også at vide, at hun sikkert ikke ville får noget ud af klagen. Den blev dog videresendt til kommunens forsikringsselskab. Jeg håber, at alle husker at anmelde, hvis de er kommet til skade, så problemer bliver synligt.

Det kan da ikke være tilfældigt længere, der må da gøres noget. Jeg har efterfølgende hørt om flere der er kommet til skade.

Nytorv er et flot torv, og det er sikkert arkitekttegnet af en langbenet "djøffer", men det hjælper da ikke, at det ser smart og fancy ud, når det er så mange, der kommer til skade - og så så alvorligt til skade. Det kan være, at vi i fremtiden er nødt til at tage styrthjelm, skulder-, albue- og håndledsbeskyttere på, når vi færdes på Nytorv.