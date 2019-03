Debat: Man skal virkelig se sig for i Middelfart

Vedrørende Connie Hansens indlæg om usynlige trin. Jeg har selv snublet ned af et.

Det er dejligt, at Middelfart bliver forskønnet, og klimaprojektet ser da også ud til at blive fint, men når det så er sagt, så tror jeg ikke, jeg kender en by med så mange forskellige fliser, klinker og så videre på veje og fortove.

Man skal virkelig se sig for.

De gule klinker er glatte i regn og frost. Det sidste nye findes i den gamle bydel; nye fortove med klinker med en lille kant ned til nogle brune klinker og yderligere en kant ned til asfalten.

Det kan godt være, det er smart, flot og klimavenligt, men menneskevenligt er det ikke med alle de glatte klinker og niveauforskelle.