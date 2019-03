Debat: Læser sender virtuelt hjerte til Middelfart-musical om kærlighed

Lokaldebat: Man behøver ikke længere at tage helt til London for at opleve en topmusical. Det erkendte jeg i fredags. Middelfart Ungdomsskoles musical 2019 går rent ind, bogstaveligt talt helt ind i kroppen.

Under titlen "Let Love Rule" føres man rundt i de fysiske og psykiske kropspåvirkninger, alt sammen for at forstå (og finde ind til) kærlighedens enorme påvirkningskraft. Handlingen er tankevækkende og rammer plet - den kravler helt ind i hjertekammeret.

Fortryllende sange, mimik og danse i et vekslende lyshav. Altsammen tilført et eminent flow af smarte sceneskift. Oppe over scenen folder bandet sig ud. Det er bare høj klasse (derfor, måske, hævet over scenegulvet)

Kropsdele udstilles på godt og ondt. Det helt geniale er spillet mellem alle kroppens vitale dele, dette krydret med kroppens almene/geniale funktionalitet. En rammende historie, tilmed i stand til at mikse det alvorlige med det sjove. Replikkerne flyder i en lind strøm, dette samtidig med at glæden og energien lyser ud af alle de medvirkende. Her er der virkelig tale om et hav af dygtige unge mennesker.

Efter en brusende afslutning, efter et par fortryllende timer, sidder man lige og sunder sig. Jo; kærligheden overvinder alt. Vi fik i hvert fald lært ikke at fortrænge kærligheden - længe leve forelskelsen. Hermed sender jeg et virtuelt hjerte afsted til alt og alle rundt om denne enestående musical.