Debat: Jeg græmmes over Nytorv i Middelfart

Her sidder jeg i Søndersø, og læser om Nytorv i Middelfart. Jeg græmmes.

At tænke sig - de har lavet et nyt torv foran Middelfart Rådhus, hvor det ikke er meningen man skal bevæge sig rundt på gåben.

Trafik- og Vejchef Uffe Høybye oplyser, at området ikke er skabt som gå-område. Det måtte jeg lige læse et par gange.

Hvordan kan nogen få den tanke, at folk ikke vil gå rundt på et torv? Hvis det så også er farligt at færdes til fods, så må der gøres noget.

Uffe Høybye vil lukke et hul i et gelænder, og forlænge rækværket, så det bliver tydeligere, hvilken vej, man kan gå. Det er da for galt.

Så hegn dog området ind, og sæt skilte op: "al færdsel til fods frarådes", på flere sprog forstås, så evt. turister ikke formaster sig ind på Nytorv.